Закупиться подарками и почувствовать атмосферу праздника. Гид по рождественским ярмаркам и базарам Петербурга

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока Петербург готовится к открытию главной рождественской ярмарки на Манежной площади, «Фонтанка» собрала список из 10 новогодних маркетов и базаров, где уже можно закупиться новогодними подарками и украшениями, выпить глинтвейна, попробовать необычный стрит-фуд и проникнуться атмосферой приближающегося праздника.



«Севкабель Порт»

С 13 ноября 2023-го по 10 марта 2024 года

Зимний сезон в «Севкабель Порту» стартовал с открытия катка. Каждые выходные в пространстве проходит традиционный «Маркет у Моря», но в преддверии праздника ярмарка приобретает новогоднюю тематику. Ближайший маркет состоится 9–10 декабря. Резиденты приготовили необычные украшения для дома, рождественские свечи, творческие мастер-классы, согревающие напитки и угощения. На катке можно прокатиться с видом на замерзший Финский залив и вантовый мост, для тех, кто не очень уверенно стоит на коньках, проведут утренние мастер-классы.



ДЛТ

С 21 ноября 2023 года

Большой новогодний базар в универмаге ДЛТ на Большой Конюшенной улице расположился на 6-м этаже. Посетителей ждут игрушки в ретростиле — снежные шары, щелкунчики, деды-морозы, олени с санями, а также ёлки, украшения для дома, яркие разноцветные гирлянды, шоколад ручной работы и другие мелочи, создающие праздничную атмосферу. В процессе шопинга можно выпить кофе и попробовать горячие трдельники.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ТЦ «Пассаж»

С 24 ноября 2023 года

Новогодняя ярмарка в «Пассаже» на Невском проспекте разместилась в центральной галерее. Сказочное настроение создают витрины с балеринами и щелкунчиками, праздничные декорации и фотозоны. На праздничном маркете можно найти ёлочные украшения, посуду, новогодние сувениры и сладости.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Новая Голландия»

С 27 ноября 2023 года

В «Новую Голландию» праздник приходит постепенно. С 27 ноября заработал каток с тематическими музыкальными сеансами, а в инфоцентре и интернет-магазине начали торговать ароматическими свечами с запахом ели и сандала, толстовками с изображениями фигуристов, праздничными значками и наклейками. 16 декабря рядом с главным входом в здание «Бутылки» откроется ёлочный базар. А с 23 декабря на острове запустят традиционный новогодний базар. Вокруг восьмиметровой ёлки во дворе «Бутылки» появятся киоски с подарками и едой. Детские «Мастерские Деда Мороза» расположатся в павильоне на главной аллее.



ТРК «Галерея»

С 30 ноября 2023-го по 15 января 2024 года

На первом этаже ТРК «Галерея» по традиции открылся новогодний маркет. Там можно приобрести винтажные елочные игрушки из стекла ручной работы с сюжетами из сказок, символами года и видами Петербурга. Другие шары — не просто украшение, а еще и сладкий подарок. Также на ярмарке можно купить свечи ручной работы, бомбочки из бельгийского шоколада, необычные мясные деликатесы, свитера, варежки, шапки и другие зимние аксессуары.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Никольские ряды»

С 1 декабря 2023-го по март 2024 года

Обновленное зимнее пространство «Никольских рядов» заработало в минувшие выходные. Праздничную атмосферу создают новогодняя ель и венецианская карусель с яркими огнями и фигурами животных. Любители активного отдыха смогут сыграть в айс-мини-гольф, керлинг, пострелять в тире и прокатиться на коньках. Тут же можно подкрепиться стрит-фудом и горячими напитками. В этом сезоне «Никольские ряды» будут открыты в будни — с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. 31 декабря пройдет праздничный джазовый концерт.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ТК «Невский центр»

С 1 декабря 2023-го до 15 января 2024 года

Ярмарка в «Невском центре» расположилась сразу на трех этажах комплекса. Центр художника Михаила Шемякина представил коллекцию трикотажной одежды и текстиля — палантины и платки. Здесь также можно купить в подарок новогодние игрушки, книги, магниты, брелоки и шоколад. По соседству продают уютные свитера и сувениры из керамики ручной работы. В продуктовом супермаркете также открылся новогодний корнер. На втором можно приобрести новогодние фонари, мыло ручной работы, шапки, рукавицы, перчатки, изделия из шерсти, гобелены, фарфор и бижутерию и другие приятные мелочи. На третьем — косметику и ароматические свечи.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Двор Гостинки

С 1 декабря 2023-го до конца февраля 2024 года

Зимнее пространство открылось в Большом Гостином дворе. Во внутреннем дворе гостей ждут каток под открытым небом и игровые аттракционы. Зона фуд-корта оборудована жаровнями для подогрева, а на сиденьях у барной стойки лежат меховые пледы. Гостям будут предлагать глинтвейн и рождественский стрит-фуд. Праздничный базар разместился в самом универмаге на первом этаже Невской линии.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ботанический сад

8–24 декабря 2023 года

Ботанический сад Петра Великого вновь проведет рождественскую ярмарку в выставочном павильоне «Зеленый домик». Мастера предложат гостям флористические композиции, живопись, керамику, ботанические коллажи, ювелирные украшения, ботанические интерьерные подушки, шоколадные конфеты и рождественские пряники. Желающие также смогут принять участие в мастер-классах.



«Этажи»

23–24 декабря 2023 года



В преддверии Нового года в Лофт-проекте «Этажи» развернётся новогодний маркет. В пространстве арт-фестиваля на 3-м этаже разместятся дизайнеры одежды и украшений, кондитеры, художники и другие мастера. Ярмарка будет работать с 12:00 до 19:00 оба дня предновогоднего уик-энда.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

