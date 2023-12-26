Пашинян и Алиев обсудили вопросы «мирной повестки» на встрече в Петербурге

На полях неформального саммита СНГ в Петербурге премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы, связанные с «мирной повесткой», передает 26 декабря РИА Новости. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
«Состоялись неофициальные контакты между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате», — цитирует агентство заявление Багдасарян.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан «констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор»(цитата по ТАСС).
Напомним, 19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. И закончилась полным разоружением армянской «армии обороны Нагорного Карабаха» и выводом оставшихся подразделений Вооруженных сил Армении». Погибли российские миротворцы, обеспечивавшие провоз гуманитарных грузов.
5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде Пашинян подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
В начале декабря Азербайджан и Армения договорились об обмене задержанными в разное время военнослужащими «в качестве жеста доброй воли». Азербайджан освободил 32 армянских военных. Армения — двух азербайджанских военнослужащих».