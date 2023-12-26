Пашинян и Алиев обсудили вопросы «мирной повестки» на встрече в Петербурге

На полях неформального саммита СНГ в Петербурге премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы, связанные с «мирной повесткой», передает 26 декабря РИА Новости. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.



«Состоялись неофициальные контакты между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате», — цитирует агентство заявление Багдасарян.

