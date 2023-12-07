Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными

Азербайджан и Армения договорились об обмене задержанными в разное время военнослужащими, передает 7 декабря агентство АЗЕРТАДЖ. Издание публикует совместное заявление Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армении.
«В результате переговоров <…> в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь Республика Армения <…> в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих», — сказано в тексте заявления.
В документе подчеркивается, что Баку и Ереван договорились предпринять «ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами».
Ещё в конце ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов обменять осужденных азербайджанцев на пленных армян по принципу «всех на всех». Пашинян тогда подчеркнул, что хотел бы «придать этой проблеме исключительно гуманитарный характер».
Напомним, 19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. И закончилась полным разоружением армянской «армии обороны Нагорного Карабаха» и выводом «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении». По данным Карабаха, погибли не менее 200 человек, в Азербайджане сообщали о гибели 192 военных. Погибли также и российские миротворцы, обеспечивавшие провоз гуманитарных грузов.
5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде Пашинян подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.