Для «Почты России» создают «дорожную карту» выхода из финансовой дыры

Федеральное казначейство и АО «Почта России» договорились о создании «дорожной карты», которая должна привести к повышению финансовой эффективности. Решение принято по итогам аудита госкомпании за 2022–2023 гг., сообщает 26 декабря пресс-служба «Почты России».
«Совместно выработанные в ходе проверки решения будут способствовать дальнейшему оздоровлению компании и помогут сохранить позитивную динамику всех показателей, уже достигнутую новой командой компании в 2023 г.», — сказано в сообщении.
Напомним, в конце ноября по результатам аудита «Почты России» предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году был оценен в 24,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с убытком группы в 30,4 миллиарда рублей. Был сделан вывод, что часть управленческих решений были «неэффективны».
Как уточняет 26 декабря газета «Ведомости», казначейство тогда отметило ненадлежащую работу IT-систем группы. Кроме того, был выявлен рост фонда оплаты труда аппарата управления на 13% и дочерних компаний группы на 186% при наличии дублирования управленческих функций.
А еще в сентябре финансовые проблемы «Почты России» привлекли внимание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко — настолько, что возникшей «финансовой дырой» она возмутилась публично. «Фонтанка» рассказывала, что именно так напугало Матвиенко.