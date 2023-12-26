Для «Почты России» создают «дорожную карту» выхода из финансовой дыры

Федеральное казначейство и АО «Почта России» договорились о создании «дорожной карты», которая должна привести к повышению финансовой эффективности. Решение принято по итогам аудита госкомпании за 2022–2023 гг., сообщает 26 декабря пресс-служба «Почты России».



«Совместно выработанные в ходе проверки решения будут способствовать дальнейшему оздоровлению компании и помогут сохранить позитивную динамику всех показателей, уже достигнутую новой командой компании в 2023 г.», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце ноября по результатам аудита «Почты России» предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году был оценен в 24,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с убытком группы в 30,4 миллиарда рублей. Был сделан вывод, что часть управленческих решений были «неэффективны».

