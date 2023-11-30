    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    752мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.58eur96.88

    «Ведомости»: предварительные итоги аудита «Почты России» выявили «внутренние причины убыточности»

    710
    1 комментарий

    Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России». Об этом 30 ноября сообщают «Ведомости».

    По данным издания, по результатам аудита «предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г.» был оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб.

    Как пишут «Ведомости», итоги проверки были представлены в четверг на совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Издание также ссылается на документ, подлинность которого ему подтвердил один из участников совещания.

    Провести независимый аудит расходов «Почты России», совет директоров компании поручил в начале октября. По данным «Ведомостей», был сделан вывод, что часть управленческих решений были «неэффективны».

    Напомним, в сентябре финансовые проблемы «Почты России» привлекли внимание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, настолько, что возникшей «финансовой дырой» она возмутилась публично. «Фонтанка» рассказывала, что так напугало государственного деятеля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Почта России
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close