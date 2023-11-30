«Ведомости»: предварительные итоги аудита «Почты России» выявили «внутренние причины убыточности»

Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России». Об этом 30 ноября сообщают «Ведомости».
По данным издания, по результатам аудита «предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г.» был оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб.
Как пишут «Ведомости», итоги проверки были представлены в четверг на совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Издание также ссылается на документ, подлинность которого ему подтвердил один из участников совещания.
Провести независимый аудит расходов «Почты России», совет директоров компании поручил в начале октября. По данным «Ведомостей», был сделан вывод, что часть управленческих решений были «неэффективны».
Напомним, в сентябре финансовые проблемы «Почты России» привлекли внимание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, настолько, что возникшей «финансовой дырой» она возмутилась публично. «Фонтанка» рассказывала, что так напугало государственного деятеля.