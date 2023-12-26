Электрички, следующие до Витебского вокзала, едут дольше обычного

26 декабря на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) был задержан ряд электропоездов. Причина остановки — «работа правоохранительных органов», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД.
Задержка составила около часа. В настоящее время все поезда отправлены по назначению. ОЖД принимает все необходимые меры для минимизации времени опоздания составов.
Накануне читатели «Фонтанки» сообщили о получасовой задержке одного из электропоездов в сторону Балтийского вокзала. В пресс-службе ОЖД пояснили, что задержаны были две электрички в связи с «небольшими технологическими остановками».
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8–800–775–00–00 (звонок из любой точки России бесплатный).