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    В Кремле высказались о выдвижении более 30 человек в кандидаты в президенты

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    Большое число претендентов на выдвижение в президенты РФ — это естественно. Россияне пользуются своим правом, закрепленным в Конституции. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то — нет, кто-то может принять участие в гонке», — сказал представителя Кремля.

    Также Песков отметил, что в российской Конституции зафиксированы права и необходимые условия для выдвижения в президенты РФ. «Граждане этим пользуются», — добавил он.

    Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что более 30 человек претендуют на выдвижение в кандидаты в президенты.

    Президентские выборы в России пройдут 15, 16 и 17 марта по решению ЦИК.

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    Выборы президента - 2024Дмитрий ПесковКремль
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