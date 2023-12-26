В Кремле высказались о выдвижении более 30 человек в кандидаты в президенты

Большое число претендентов на выдвижение в президенты РФ — это естественно. Россияне пользуются своим правом, закрепленным в Конституции. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то — нет, кто-то может принять участие в гонке», — сказал представителя Кремля.



Также Песков отметил, что в российской Конституции зафиксированы права и необходимые условия для выдвижения в президенты РФ. «Граждане этим пользуются», — добавил он.

