Автор мультсериала Mr. Freeman Павел Мунтян* объявлен в розыск

Признанный иноагентом основатель анимационной студии Toonbox и автор сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* объявлен в розыск по уголовной статье. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России, убедилась «Фонтанка» 26 декабря.
Несколько дней назад в Хорошевский суд Москвы поступил протокол, по которому Мунтяну грозит штраф до 50 000 рублей по статье о дискредитации армии. Он находится за пределами России. C начала СВО он выступил в поддержку Украины и запустил сбор средств.
Также сегодня стало известно, что МВД объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева**. В октябре в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против России.
* Признан в РФ иностранным агентом в 2023 году.
** Признан в РФ иностранным агентом в 2023 году.