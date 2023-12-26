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    Автор мультсериала Mr. Freeman Павел Мунтян* объявлен в розыск

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    Признанный иноагентом основатель анимационной студии Toonbox и автор сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* объявлен в розыск по уголовной статье. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России, убедилась «Фонтанка» 26 декабря.

    Скриншот с сайта МВД
    Скриншот с сайта МВД
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    Несколько дней назад в Хорошевский суд Москвы поступил протокол, по которому Мунтяну грозит штраф до 50 000 рублей по статье о дискредитации армии. Он находится за пределами России. C начала СВО он выступил в поддержку Украины и запустил сбор средств.

    Также сегодня стало известно, что МВД объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева**. В октябре в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против России.

    * Признан в РФ иностранным агентом в 2023 году.

    ** Признан в РФ иностранным агентом в 2023 году.

    Скриншот с сайта МВД
    Скриншот с сайта МВД

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