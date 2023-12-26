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    МВД объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева*

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    Создатель «Масяни» Олег Куваев* объявлен в розыск. Карточка на мультипликатора появилась в базе МВД России. «Фонтанка» убедилась в этом 26 декабря.

    В октябре в отношении Куваева было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против России. Производство началось в стенах следственного отдела по Невскому району. Поводом стал мультипликационный ролик, в котором Масяня дает инструкцию по сдаче в плен российским военным. Сам Куваев тогда решил раньше времени не переживать.

    * Признан иноагентом.

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