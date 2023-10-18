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    «Рано орать». Отец «Масяни» Олег Куваев пока не получал подтверждения о деле против него

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    14 комментариев

    Петербургский мультипликатор и сценарист Олег Куваев, ныне проживающий в Израиле, заявил, что пока не получил подтверждения о возбужденном в отношении него уголовном деле. Об этом со ссылкой на автора «Масяни» пишет ТАСС 18 октября.

    «Пока нет подтверждения. Рано орать», — цитирует Куваева агентство.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что Куваев стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом якобы стал ролик, в котором Масяня рассказывает российским военнослужащим, как они могут сдаться в плен.

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    Комментарии 14

    Гость18 Окт 2023 в 17:49
    ладно, уговорили, пойду гляну, чего там такое.
    +0−0
    Вячеслав Русаков18 Окт 2023 в 17:41
    Масяня - главная угроза правящему режиму! :))))))))))
    +1−1
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