«Рано орать». Отец «Масяни» Олег Куваев пока не получал подтверждения о деле против него

Петербургский мультипликатор и сценарист Олег Куваев, ныне проживающий в Израиле, заявил, что пока не получил подтверждения о возбужденном в отношении него уголовном деле. Об этом со ссылкой на автора «Масяни» пишет ТАСС 18 октября.



«Пока нет подтверждения. Рано орать», — цитирует Куваева агентство.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Куваев стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом якобы стал ролик, в котором Масяня рассказывает российским военнослужащим, как они могут сдаться в плен.