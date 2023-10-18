В отношении создателя «Масяни» Олега Куваева возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, возбуждено в отношении мультипликатора и сценариста Олега Куваева. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 октября.



Статью 280.4 УК РФ вменяют Куваеву в следственном отделе по Невскому району ГСУ СК РФ. Художник получил статус подозреваемого заочно, так как находится в Израиле. В розыск он официально пока не объявлен, в базе МВД Куваев не числится.

Поводом для возбуждения уголовного дела якобы стал ролик, размещенный на YouTube-канале мультипликатора. В нем Масяня рассказывает российским солдатам, как сдаться в плен.