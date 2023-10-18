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    В отношении создателя «Масяни» Олега Куваева возбуждено уголовное дело

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    88 комментариев

    Уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, возбуждено в отношении мультипликатора и сценариста Олега Куваева. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 октября.

    Статью 280.4 УК РФ вменяют Куваеву в следственном отделе по Невскому району ГСУ СК РФ. Художник получил статус подозреваемого заочно, так как находится в Израиле. В розыск он официально пока не объявлен, в базе МВД Куваев не числится.

    Поводом для возбуждения уголовного дела якобы стал ролик, размещенный на YouTube-канале мультипликатора. В нем Масяня рассказывает российским солдатам, как сдаться в плен.

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    Комментарии 88

    Вячеслав Русаков18 Окт 2023 в 15:55
    Так вот, кого режим боится больше всего! Масяню! :)))))))
    +3−0
    Гость18 Окт 2023 в 15:54
    Дело возбуждено в Санкт-Мариубурге..)
    +2−0
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