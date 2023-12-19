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    Автору сериала Mr. Freeman грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

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    Основателю анимационной студии Toonbox и автору сериала Mr. Freeman Павлу Мунтяну* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) грозит штраф до 50 000 рублей по статье о дискредитации армии. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.

    «В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — рассказали в инстанции. Дата заседания пока не назначена.

    C начала спецоперации ВС РФ Мунтян* выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги для ВСУ. Он находится за пределами России.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    Дискредитация ВС РФСуд
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