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    Иноагентами признали издание «Агентство»* и автора сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна*

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    В реестр иностранных агентов включили Фонд Карнеги за Международный мир*, издания «Агентство»* и «Полигон»*, организацию «Радужная ассоциация»*, автора мультсериала Mr.Freeman Павла Мунтяна*, экс-спецкора «Новой газеты» Павла Каныгина*, журналиста и бывшего депутата Госдумы Игоря Яковенко*.

    Об этом стало известно 14 апреля из публикации Минюстом РФ обновленного реестра иностранных агентов.

    В этот раз ведомство также исключило из реестра иноагентов НКО «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»** и общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина»** из-за их ликвидации.

    Еще иностранным агентом признали музыканта Семена Слепакова*. Ведомство объяснило причины этого.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
    **Организации были включены в реестр иностранных агентов 16 декабря 2022 года

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