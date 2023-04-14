Иноагентами признали издание «Агентство»* и автора сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна*

В реестр иностранных агентов включили Фонд Карнеги за Международный мир*, издания «Агентство»* и «Полигон»*, организацию «Радужная ассоциация»*, автора мультсериала Mr.Freeman Павла Мунтяна*, экс-спецкора «Новой газеты» Павла Каныгина*, журналиста и бывшего депутата Госдумы Игоря Яковенко*.
Об этом стало известно 14 апреля из публикации Минюстом РФ обновленного реестра иностранных агентов.
В этот раз ведомство также исключило из реестра иноагентов НКО «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»** и общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина»** из-за их ликвидации.
Еще иностранным агентом признали музыканта Семена Слепакова*. Ведомство объяснило причины этого.