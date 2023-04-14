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    Минюст признал иноагентом музыканта Семена Слепакова*

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    Артиста Семена Слепакова* Минюст РФ признал иностранным агентом. Об этом стало известно 14 апреля из обновленного реестра иноагентов.

    В пояснении сказано, что Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, негативно высказывался в отношении россиян и так далее.

    Бывший капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» теперь живет в Израиле. В последнее время 43-летний Семен Слепаков* стал мишенью для отечественной прессы. Неоднократно звучали призывы признать артиста комедийного жанра иноагентом.

    Во время пандемии поклонники обвиняли Слепакова* в том, что он «продался» власти после серии постов, в котором комик критикует оппозицию и их лидера. Однако после начала спецоперации Слепаков* сам стал оппозиционером. Свое творчество он посвятил критике спецоперации. К примеру, одну из песен он написал на манер колыбельной. В ней он рассказывает трехлетнему Ванюше, что один его брат в Европе, а другой ушел служить по контракту.

    В конце марта московская полиция начала проверку Семена Слепакова* на дискредитацию ВС РФ.

    *Внесен в реестр иностранных агентов

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