«Вы сердитесь, а значит вы неправы». Слепаков ответил на хейт подписчиков, но ещё больше взбесил аудиторию

Юморист Семён Слепаков продолжил гнуть свою линию и ответил на возмущённые комментарии подписчиков, обвинявших его в продажности. Новое стихотворение он опубликовал в своём Instagram 29 января.



«Вы сердитесь, а значит вы неправы», — так начинает свою эпиграмму Слепаков. Далее он объясняет, что у него нет никакого желания спорить и отбиваться от «оравы», и что он лучше полежит у моря на матрасе. Юморист объясняет свою позицию тем, что он не уверен, будет ли либеральный избранник лучше нынешнего президента, но тут же оговоривается — это лишь его мнение.