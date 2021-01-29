«Вы сердитесь, а значит вы неправы». Слепаков ответил на хейт подписчиков, но ещё больше взбесил аудиторию

Юморист Семён Слепаков продолжил гнуть свою линию и ответил на возмущённые комментарии подписчиков, обвинявших его в продажности. Новое стихотворение он опубликовал в своём Instagram 29 января.
«Вы сердитесь, а значит вы неправы», — так начинает свою эпиграмму Слепаков. Далее он объясняет, что у него нет никакого желания спорить и отбиваться от «оравы», и что он лучше полежит у моря на матрасе. Юморист объясняет свою позицию тем, что он не уверен, будет ли либеральный избранник лучше нынешнего президента, но тут же оговоривается — это лишь его мнение.
«А мне сценарий видится иной —
Что управлять придет моей страной,
Коль вдруг народный гнев огонь раздует,
Лишь более отвязное жульё,
Но это только мнение мое —
На истинность оно не претендует».
Слепаков заявляет о своём нейтралитете, а в конце стихотворения предлагает беречь друг друга.
«У каждого есть право быть таким,
Какой он есть — пусть даже идиотом,
Я ровно отношусь и к "кремлеботам",
И к тем кто рвать их хочет на куски».
В комментариях снова, предсказуемо, разгорелся дискуссионный пожар. Подписчики предположили, что Семёна Слепакова — автора знаменитой песни про приключения наших спецагентов в Солсбери — взяли в заложники. Многие публично заявили о своей отписке и потребовали извинений.
В прошлом своём стихе «Про добро» юморист выразил своё отношение к прошедшим несанкционированным митингам.