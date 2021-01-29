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«Вы сердитесь, а значит вы неправы». Слепаков ответил на хейт подписчиков, но ещё больше взбесил аудиторию

Юморист Семён Слепаков продолжил гнуть свою линию и ответил на возмущённые комментарии подписчиков, обвинявших его в продажности. Новое стихотворение он опубликовал в своём Instagram 29 января.

«Вы сердитесь, а значит вы неправы», — так начинает свою эпиграмму Слепаков. Далее он объясняет, что у него нет никакого желания спорить и отбиваться от «оравы», и что он лучше полежит у моря на матрасе. Юморист объясняет свою позицию тем, что он не уверен, будет ли либеральный избранник лучше нынешнего президента, но тут же оговоривается — это лишь его мнение.

«А мне сценарий видится иной —

Что управлять придет моей страной,

Коль вдруг народный гнев огонь раздует,

Лишь более отвязное жульё,

Но это только мнение мое —

На истинность оно не претендует».

Слепаков заявляет о своём нейтралитете, а в конце стихотворения предлагает беречь друг друга.

«У каждого есть право быть таким,

Какой он есть — пусть даже идиотом,

Я ровно отношусь и к "кремлеботам",

И к тем кто рвать их хочет на куски».

В комментариях снова, предсказуемо, разгорелся дискуссионный пожар. Подписчики предположили, что Семёна Слепакова — автора знаменитой песни про приключения наших спецагентов в Солсбери — взяли в заложники. Многие публично заявили о своей отписке и потребовали извинений.

В прошлом своём стихе «Про добро» юморист выразил своё отношение к прошедшим несанкционированным митингам.

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