«На «прикольный» митинг звали ребятню». Слепаков написал критическое стихотворение про митинг — в комментариях отметились Юлия Навальная и Максим Галкин

Стих «Про добро», где юморист Семён Слепаков выразил своё отношение к прошедшим несанкционированным митингам, собрал множество негативных комментариев.
Поэтическое высказывание на тему протестов 29 января Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram. Целиком цитировать «Фонтанка» его не может из-за ненормативной лексики. Для примера, там есть такие строки:
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Юморист в своей уникальной манере упомянул и нападение протестующих на силовиков. «Милое добро <...> Стало злей, чем зло», — резюмировал Слепаков.
Под своим постом он собрал десятки негативных комментариев. Юмористу предлагали продолжить «славить режим», обвиняли в «снятии масок» и намекали на его способность «переобуваться». Некоторые предпочли отписаться от музыканта.
В комментарии пришла и жена Алексея Навального Юлия. «Какой Семён молодец, упорный. Не оставляет надежду стать акционером «Газпрома», — написала боевая подруга оппозиционера. В ответ она получила тираду от Слепакова, который предложил не использовать его музыку в фильмах её супруга.
Выразить своё мнение решил и соратник Навального Леонид Волков, который обвинил музыканта в отрабатывании «темника».
Коллега Слепакова по юмористическому цеху Максим Галкин опубликовал в комментариях цитату Виссариона Белинского: «Только в литературе, несмотря на... цензуру, есть ещё жизнь и движение вперед».
Были и те, кто утверждал, что музыкант своим стихотворением «попал в цель».