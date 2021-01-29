«На «прикольный» митинг звали ребятню». Слепаков написал критическое стихотворение про митинг — в комментариях отметились Юлия Навальная и Максим Галкин

Стих «Про добро», где юморист Семён Слепаков выразил своё отношение к прошедшим несанкционированным митингам, собрал множество негативных комментариев.

Поэтическое высказывание на тему протестов 29 января Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram. Целиком цитировать «Фонтанка» его не может из-за ненормативной лексики. Для примера, там есть такие строки:

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..



Юморист в своей уникальной манере упомянул и нападение протестующих на силовиков. «Милое добро <...> Стало злей, чем зло», — резюмировал Слепаков.