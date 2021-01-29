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«На «прикольный» митинг звали ребятню». Слепаков написал критическое стихотворение про митинг — в комментариях отметились Юлия Навальная и Максим Галкин

Стих «Про добро», где юморист Семён Слепаков выразил своё отношение к прошедшим несанкционированным митингам, собрал множество негативных комментариев.

Поэтическое высказывание на тему протестов 29 января Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram. Целиком цитировать «Фонтанка» его не может из-за ненормативной лексики. Для примера, там есть такие строки:

Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..

Юморист в своей уникальной манере упомянул и нападение протестующих на силовиков. «Милое добро <...> Стало злей, чем зло», — резюмировал Слепаков.

Под своим постом он собрал десятки негативных комментариев. Юмористу предлагали продолжить «славить режим», обвиняли в «снятии масок» и намекали на его способность «переобуваться». Некоторые предпочли отписаться от музыканта.

В комментарии пришла и жена Алексея Навального Юлия. «Какой Семён молодец, упорный. Не оставляет надежду стать акционером «Газпрома», — написала боевая подруга оппозиционера. В ответ она получила тираду от Слепакова, который предложил не использовать его музыку в фильмах её супруга.

Выразить своё мнение решил и соратник Навального Леонид Волков, который обвинил музыканта в отрабатывании «темника».

Коллега Слепакова по юмористическому цеху Максим Галкин опубликовал в комментариях цитату Виссариона Белинского: «Только в литературе, несмотря на... цензуру, есть ещё жизнь и движение вперед».

Были и те, кто утверждал, что музыкант своим стихотворением «попал в цель».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (34)

shushu
Галустян уже подобным образом отмечался, теперь Слепаков... ну что, люди деньги зарабатывать хотят здесь и сейчас, видимо позиция у них такая общая с кормящей рукой.
smith1
сема такой сема
Jot
А Навальный хоть раз предупреждал несовершеннолетних о том что не стоит лезть, учитесь пока, наблюдайте, не ходите. Если нет, то он тварь и его надо распять. Это я говорю при том, что во многом он мне симпатичен.
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