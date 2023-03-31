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    Полиция проверит Семена Слепакова на дискредитацию ВС РФ

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    Московская полиция проводит проверку в отношении продюсера и музыканта Семена Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ после публикации песни, критикующей спецоперацию на Украине. Об этом 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    По словам собеседника агентства, Слепакову грозит штраф или административный арест. Проверку попросил провести глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

    По всей видимости, вопросы возникли к песне, выпущенной Семеном Слепаковым в январе 2023 года. Речь в ней идет о спецоперации на Украине.

    Посла начала боевых действий на Украине Семен Слепаков выступил с резким заявлением против них. В частности, он записал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал «найти какой-то другой выход из этой ситуации».

    Некоторое время спустя Слепаков покинул Россию. Сейчас он находится за пределами страны.

    В феврале 2023 года сообщалось о том, что из повтора сериала «Домашний арест» на ТНТ пропала песня «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым». Композицию исполнял Семен Слепаков. Он же выступал в качестве продюсера и сценариста сериала.

    Заставка оказалась урезана буквально до нескольких секунд и лишилась музыки. При этом фамилию Слепакова оставили в титрах, указав его в качестве «креативного продюсера».

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