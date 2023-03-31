Полиция проверит Семена Слепакова на дискредитацию ВС РФ

Московская полиция проводит проверку в отношении продюсера и музыканта Семена Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ после публикации песни, критикующей спецоперацию на Украине. Об этом 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Слепакову грозит штраф или административный арест. Проверку попросил провести глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.



По всей видимости, вопросы возникли к песне, выпущенной Семеном Слепаковым в январе 2023 года. Речь в ней идет о спецоперации на Украине.

