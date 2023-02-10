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    Из сериала «Домашний арест» на ТВ исчезла песня Семёна Слепакова

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    В повторе сериала «Домашний арест» на телеканале ТНТ пропала песня «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым», исполненная сценаристом и продюсером сериала — шоуменом и музыкантом Семёном Слепаковым. На это 9 февраля обратил внимание Telegram-канал «Говорит Берлин» и портал РБК.

    Теперь вместо песни по ТВ показывают урезанный до нескольких секунд вариант заставки без музыки. Однако в титрах Слепаков всё же указан в качестве «креативного продюсера» проекта.

    После начала боевых действий на Украине Семён Слепаков выступил резко против них. Он записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, призвав «найти какой-то другой выход из этой ситуации». Позже он уехал из России.

    Сериал «Домашний арест» вышел в 2018 году. По сюжету глава города Синегорска попался на взятке и из-за этого оказался под домашним арестом. Но чиновник был прописан в коммуналке, где провёл своё детство, и находиться под арестом ему пришлось именно там — среди простых людей, многие из которых относились к нему с неприязнью. Год спустя создатели сериала — Слепаков и режиссёр Петр Буслов — получили специальный приз премии «Ника» — «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». В 2020 году сериал был номинирован как лучший телепроект длительностью более 10 серий на премию «Золотой орёл».

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    Семен СлепаковТВТНТ
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    Комментарии 10

    Гость10 Фев 2023 в 00:58
    это геи свистнули песню
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