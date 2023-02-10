Из сериала «Домашний арест» на ТВ исчезла песня Семёна Слепакова

В повторе сериала «Домашний арест» на телеканале ТНТ пропала песня «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым», исполненная сценаристом и продюсером сериала — шоуменом и музыкантом Семёном Слепаковым. На это 9 февраля обратил внимание Telegram-канал «Говорит Берлин» и портал РБК .

Теперь вместо песни по ТВ показывают урезанный до нескольких секунд вариант заставки без музыки. Однако в титрах Слепаков всё же указан в качестве «креативного продюсера» проекта.

После начала боевых действий на Украине Семён Слепаков выступил резко против них. Он записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, призвав «найти какой-то другой выход из этой ситуации». Позже он уехал из России.