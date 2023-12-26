Фигуранта дела об экстремизме поймали в шаге от родного консульства в Петербурге, а жителя Ленобласти догнал луганский долг

Двое объявленных в розыск за пределами города попали в руки полицейских в центре Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти. Одного ищут за экстремизм, второму припомнили украинское прошлое, стало известно «Фонтанке» 26 декабря.



27-летнего гражданина Узбекистана задержали накануне на 4-й Красноармейской, 4. Сотрудники Центра «Э» остановили его около десяти часов утра - через час после начала работы консульства его родной страны, расположенного в соседнем здании.



На родине иностранца ждут в наручниках по делу о распространении или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности. Оно было возбуждено в конце сентября, в первый день зимы фигуранта объявили в межгосударственный розыск. Третья часть статьи 244.1 УК Узбекистана, которую ему вменяет, предусматривает до 8 лет лишения свободы.

