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    Фигуранта дела об экстремизме поймали в шаге от родного консульства в Петербурге, а жителя Ленобласти догнал луганский долг

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    Двое объявленных в розыск за пределами города попали в руки полицейских в центре Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти. Одного ищут за экстремизм, второму припомнили украинское прошлое, стало известно «Фонтанке» 26 декабря.

    27-летнего гражданина Узбекистана задержали накануне на 4-й Красноармейской, 4. Сотрудники Центра «Э» остановили его около десяти часов утра - через час после начала работы консульства его родной страны, расположенного в соседнем здании.

    На родине иностранца ждут в наручниках по делу о распространении или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности. Оно было возбуждено в конце сентября, в первый день зимы фигуранта объявили в межгосударственный розыск. Третья часть статьи 244.1 УК Узбекистана, которую ему вменяет, предусматривает до 8 лет лишения свободы.

    За пару часов до этого в деревне Осельки нашли объявленного в федеральный розыск, которого ждут в ЛНР. На Железнодорожной улице полицейские задержали 53-летнего жителя Всеволожского района, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, весной 2017 года гражданин Украины взял у знакомого в Луганске полмиллиона рублей, оставил расписку, обязавшись вернуть через месяц, и был таков.

    По предварительным данным, в Луганске найти обвиняемого не могли с ноября 2017 года. В Петербурге его знают как неплохого сантехника.

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