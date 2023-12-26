Месть за День благодарения. Индейка оставила без света тысячи жителей в Сакраменто на Рождество

В канун Рождества дикая индейка застряла на линиях электропередачи в американском городе Сакраменто, оставив без электричества более 4000 домов и предприятий. Об этом сообщает New York Post.

Всё произошло 24 декабря, когда большинство американцев готовились отмечать Рождество, как вдруг в 12:15 (23:15 мск) отключилось электричество. Оказалось, что стая диких индеек врезалась в провода, одну из них обнаружили ремонтные службы, сообщили в муниципальном коммунальном округе Сакраменто. Возобновление электроэнергии произошло только к 00:26 следующего дня (11:26 мск).