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    Месть за День благодарения. Индейка оставила без света тысячи жителей в Сакраменто на Рождество

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    В канун Рождества дикая индейка застряла на линиях электропередачи в американском городе Сакраменто, оставив без электричества более 4000 домов и предприятий. Об этом сообщает New York Post.

    Всё произошло 24 декабря, когда большинство американцев готовились отмечать Рождество, как вдруг в 12:15 (23:15 мск) отключилось электричество. Оказалось, что стая диких индеек врезалась в провода, одну из них обнаружили ремонтные службы, сообщили в муниципальном коммунальном округе Сакраменто. Возобновление электроэнергии произошло только к 00:26 следующего дня (11:26 мск).

    Отмечается, что дикие индейки уже не первый год сеют хаос в Калифорнии — в штате наблюдается растущая популяция пернатых. Так, в марте 2021 года индейка через окна ворвалась в стоматологическую клинику в Фер-Оукс, недалеко от Сакраменто.

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    ИндейкаЭлектричество
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