    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, южн

    738мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.94eur101.29

    Нападение юных ухарей на курьера в Петербурге стало уголовным делом

    5783
    25 комментариев

    Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как четверо молодых людей продемонстрировали свою удаль, пиная и заливая газом курьера в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 декабря.

    По уточнённым данным, в больнице с гематомой на лице, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой оказался 26-летний гражданин Таджикистана. Травмы головы он получил, приехав с заказом к пятиэтажке на Витебский проспект накануне около четырёх часов после полудня.

    Камера зафиксировала, как к остановившемуся у скамейки курьеру со спины подлетел молодой человек, свалил с ног ударом и продолжил пинать, целясь в голову. Эстафету перехватили двое товарищей с баллончиками, четвёртый снимал нападение.

    Пострадавшего отпустили из больницы в удовлетворительном состоянии. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что его обидчиков ищут.

    Подростки и приезжие фигурируют и в другом деле о хулиганстве. 23 декабря полицейские задержали двух 16-летних по подозрению в нападении на дворников, большинство из которых — гости из ближнего зарубежья. Две женщины и трое мужчин пострадали в Калининском районе. Нападения на них публиковались в телеграм-канале «Проект Разгром».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НападениеХулиганствоКурьер
    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close