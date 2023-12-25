Нападение юных ухарей на курьера в Петербурге стало уголовным делом

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как четверо молодых людей продемонстрировали свою удаль, пиная и заливая газом курьера в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 декабря.
По уточнённым данным, в больнице с гематомой на лице, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой оказался
Камера зафиксировала, как к остановившемуся у скамейки курьеру со спины подлетел молодой человек, свалил с ног ударом и продолжил пинать, целясь в голову. Эстафету перехватили двое товарищей с баллончиками, четвёртый снимал нападение.
Пострадавшего отпустили из больницы в удовлетворительном состоянии. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что его обидчиков ищут.
Подростки и приезжие фигурируют и в другом деле о хулиганстве.