    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-з

    740мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.94eur101.29

    Били с ноги по голове. Нападение короткостриженых подростков на курьера попало на видео

    7334
    123 комментария

    Полиция Петербурга ищет молодых людей, которые напали на курьера в Московском районе. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 24 декабря.

    «Фонтанка.ру»

    Там уточнили, что от агрессоров пострадал 26-летний житель поселка Александровская. С травмой головы его доставили в больницу.

    В распоряжении редакции оказалось видео, снятое у многоэтажки на Витебском проспекте. Камера запечатлела группу из четверых молодых людей. Солировал высокий юноша с короткой стрижкой. Он бил ногой курьера по голове. Затем его приятели распылили в жертву газовые баллончики. Один из группы снимал происходящее на видео.

    Пострадавший сам обратился в полицию. По его словам, нападавшим на вид было по 16 лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ47
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 123

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    123
    close