Били с ноги по голове. Нападение короткостриженых подростков на курьера попало на видео

Полиция Петербурга ищет молодых людей, которые напали на курьера в Московском районе. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе
«Фонтанка.ру»
Там уточнили, что от агрессоров пострадал
В распоряжении редакции оказалось видео, снятое у многоэтажки на Витебском проспекте. Камера запечатлела группу из четверых молодых людей. Солировал высокий юноша с короткой стрижкой. Он бил ногой курьера по голове. Затем его приятели распылили в жертву газовые баллончики. Один из группы снимал происходящее на видео.
Пострадавший сам обратился в полицию. По его словам, нападавшим на вид было по