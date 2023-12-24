В Петербурге группа подростков напала на курьера. Мужчину избили и залили из газового баллончика

Группа подростков проявила жестокость к курьеру в Московском районе Петербурга. Мужчина госпитализирован.



Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, около 16:00 в полицию обратился 26-летний курьер. Он сообщил, что у многоэтажки на Витебском проспекте его избили подростки. На вид им было по 16 лет . Пострадавшего увезли в больницу.

В СМИ опубликовано видео нападения, на котором запечатлены трое молодых людей. Один из них сбивает с ног курьера ударом в лицо, затем бьет его ногой. Двое его напарников заливают жертву из газового баллончика.