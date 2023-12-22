Аварийность отдельных конструкций. Чиновники рассказали о диагнозе дома на Гороховой перед обрушением

В администрации Адмиралтейского района Петербурга подтвердили, что шесть квартир флигеля на Гороховой, 73, были признаны непригодными для жилья «в связи с аварийностью отдельных конструкций». Спустя день флигель развалился целиком.



Как говорится в ответе района «Фонтанке», который пришел 22 декабря, подъезд был расселен к моменту обрушения. Жители примыкающей парадной размещены в гостинице с последующим «предоставлением помещений специализированного жилого фонда».

Напомним, флигель дома на Гороховой обрушился в ночь на 20 декабря. Внутри никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. При этом глава Адмиралтейского района, а позже и губернатор Петербурга заявили, что последнего жителя выселили за день до этого. Представители этой семьи рассказали «Фонтанке», почему их не устраивал маневренный жилой фонд, который им предлагали, а также почему, несмотря на экспертизу 2020 года, весь дом не был признан аварийным. Читайте об этом здесь.