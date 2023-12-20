«Слушайте МЧС и меня, всё»: как рушился дом в центре Петербурга

Любовь Хмелевская
В центре Петербурга в ночь на 20 декабря обрушился флигель шестиэтажного жилого дома на Гороховой, 73. Всё началось с несущей стены днем, обрушение произошло уже ночью. К счастью, внутри никого не было: последнего жителя успели выселить за день до ЧП. Как развивались события вокруг дома 1885 года постройки, «Фонтанка» показывает 20 декабря на видео.
Обломки осмотрели кинологи с собаками. Под ними обнаружили только хомячков, пострадавших среди людей нет.
«Вы знаете, как мы переселяли этот флигель? Если бы вчера вот он не перевез последнего человека, то была бы беда. Он не хотел. Поэтому давайте слушать МЧС и меня, всё», — заявил глава Адмиралтейского район Сергей Оверчук, приехав среди ночи на место происшествия.
Жильцы были размещены в гостиницах или у родственников. Помощь потребовалась не только жителям дома на Гороховой, 73, но и жильцам из примыкающего здания: оттуда эвакуировали 27 человек из-за угрозы обрушения кровли.
«Прокуратурой так же контролируются все действия администрации района по поддержке жителей данных домов», — заявила прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Есения Мальцева.
Рассказы местных жителей о ЧП читайте на «Фонтанке», также смотрите ночной фоторепортаж с места событий.