Порядок приема и проверки подписных листов на выборах президента РФ утвердили в ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 22 декабря утвердила порядок приема и проверки подписных листов в поддержку кандидатов на пост президента РФ.
В поддержку кандидата-самовыдвиженца нужно предоставить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7 500 подписей.
В поддержку кандидата от политической партии — не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом не более 2 500 на один субъект РФ.
Общее количество подписей избирателей, постоянно проживающих за границей, не может быть более 7 500 для самовыдвижения и более 2 500 для выдвижения от партии.
Подписные листы нужно предоставить в ЦИК не ранее 27 декабря 2023 года и не позднее 18:00 мск 31 января 2024 года.
Напомним, 18 декабря действующий глава государства Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России. Президент решил выступать в качестве самовыдвиженца. На следующий день съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Решение о выборе партия приняла путем тайного голосования.
20 декабря сообщалось, что еще 16 претендентов в кандидаты на выборах президента России подали заявки в ЦИК.