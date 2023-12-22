Порядок приема и проверки подписных листов на выборах президента РФ утвердили в ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 22 декабря утвердила порядок приема и проверки подписных листов в поддержку кандидатов на пост президента РФ.



В поддержку кандидата-самовыдвиженца нужно предоставить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7 500 подписей.



В поддержку кандидата от политической партии — не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом не более 2 500 на один субъект РФ.



Общее количество подписей избирателей, постоянно проживающих за границей, не может быть более 7 500 для самовыдвижения и более 2 500 для выдвижения от партии.

