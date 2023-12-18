Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатуры на выборы президента

Владимир Путин приехал в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах президента РФ в 2024 году. Об этом
«Да. Сдал», — подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент решил зарегистрировать свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца — согласно действующему закону, Путину было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, среди которых оказались звезды шоу-бизнеса. Собрание команды Путина прошло 16 декабря. Под конец мероприятия певец Shaman исполнил гимн России.
Кадры с подачи документов на регистрацию в ЦИК публикует корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
«Путин предъявил паспорт и подписал все необходимые документы», — рассказал ведущий.
На данный момент Владимир Путин является единственным политиком, который подал документы на регистрацию своей кандидатуры на предстоящие выборы.