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    Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатуры на выборы президента

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    Владимир Путин приехал в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах президента РФ в 2024 году. Об этом 18 декабря сообщает российское госагентство ТАСС.

    «Да. Сдал», — подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент решил зарегистрировать свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца — согласно действующему закону, Путину было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, среди которых оказались звезды шоу-бизнеса. Собрание команды Путина прошло 16 декабря. Под конец мероприятия певец Shaman исполнил гимн России.

    Кадры с подачи документов на регистрацию в ЦИК публикует корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

    «Путин предъявил паспорт и подписал все необходимые документы», — рассказал ведущий.

    На данный момент Владимир Путин является единственным политиком, который подал документы на регистрацию своей кандидатуры на предстоящие выборы.

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