Стал известен список участников «Команды Путина»

Появился список участников «Команды Владимира Путина» на выборах президента России. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает газета «Известия», опубликовав фотографии.
В него вошли певицы Надежда Бабкина, Полина Гагарина, фигурист Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин, блогер Дмитрий Goblin Пучков, актеры Владимир Машков, Иван Охлобыстин и другие.
По данным агентства «Интерфакс», в инициативную группу избирателей по выдвижению Владимира Путина на предстоящие президентские выборы вошло свыше 500 человек. Мероприятие проходит сегодня в концертном зале «Зарядье».
Выборы президента пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин уже согласился выдвинуть свою кандидатуру, после того как его об этом попросил военнослужащий Герой ДНР Артём Жога. К тому же выборы президента России впервые пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Из федерального бюджета РФ на президентскую кампанию уже выделено 33 млрд 233,8 млн рублей.