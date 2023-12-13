    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-в

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.22eur97.4

    ЦИК назвал сумму, которую Россия потратит на выборы президента в 2024 году

    1875
    32 комментария

    На проведение президентской избирательной кампании ЦИК России получил из федерального бюджета 33 млрд 233,8 млн рублей. Об этом 13 декабря сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на постановление комиссии.

    Из всей суммы нижестоящие избирательные комиссии получат 32 млрд 846,7 млн рублей. А государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей, ЦИК распределит 170 млн рублей. Таким образом, у самого Центризбиркома в период кампании остается 217,1 млн рублей.

    7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. На следующий день Центральная избирательная комиссия объявила о трехдневном голосовании — с 15 по 17 число. С момента опубликования постановления в «Российской газете» в РФ официально стартовала избирательная кампания.

    8 декабря в ходе церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» российских военнослужащих Герой ДНР Артем Жога попросил действующего президента баллотироваться на новый срок. Путин согласился. Реакцию политиков, в том числе губернатора Петербурга, собрали в материале «Фонтанки».

    Центризбирком России 11 декабря 2023 года принял решение о проведении президентских выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Выборы президентаЦИК РФ
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 32

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close