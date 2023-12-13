ЦИК назвал сумму, которую Россия потратит на выборы президента в 2024 году

На проведение президентской избирательной кампании ЦИК России получил из федерального бюджета 33 млрд 233,8 млн рублей. Об этом 13 декабря сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на постановление комиссии.

Из всей суммы нижестоящие избирательные комиссии получат 32 млрд 846,7 млн рублей. А государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей, ЦИК распределит 170 млн рублей. Таким образом, у самого Центризбиркома в период кампании остается 217,1 млн рублей.

7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. На следующий день Центральная избирательная комиссия объявила о трехдневном голосовании — с 15 по 17 число. С момента опубликования постановления в «Российской газете» в РФ официально стартовала избирательная кампания.