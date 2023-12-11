ЦИК России принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах

Центризбирком России 11 декабря 2023 года принял решение о проведении президентских выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщается в официальном Тelegram-канале ЦИКа. В этих регионах действует режим военного положения.

Уточняется, что решение было принято после консультаций с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности (ФСБ) и представителями администраций новых регионов. Все стороны согласились, что проведение выборов возможно, несмотря на продолжающуюся в этих регионах военную операцию.

«Мы понимаем, что те, кто крайне негативно относится к избирательной кампании в России и выборам президента, несомненно, будут делать всё возможное, чтобы запугать людей и сорвать голосование. Мы уже сталкивались с подобным на референдуме и Едином дне голосования», — заявил на внеочередном заседании ЦИК Николай Булаев, заместитель главы Центризбиркома.

Проект постановления о проведении выборов в этих регионах был принят в час дня на внеочередном заседании Центризбиркома.

В соответствии с решением ЦИК выборы в новых регионах пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.

