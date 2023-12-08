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    ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах президента 2024 года

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    Центральная избирательная комиссия России утвердила трехдневное голосование на выборах президента 2024 года. Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта. Досрочное голосование пройдет с 25 февраля по 14 марта. Об этом 8 декабря объявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    «13 членов ЦИК «за», один «против»», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова и поздравила с утверждением постановления о трехдневном голосовании.

    «Просто, лаконично и энергоемко», — с такими словами представила глава ЦИК логотип выборов 2024 года.

    Памфилова признала, что трехдневным голосованием ЦИК усложнил жизнь и гражданам, и членам избирательной комиссии. Но это делается в интересах избирателей, уверена председатель Центризбиркома.

    По статистике ЦИК, большинство граждан голосуют в первый день — в пятницу (40% избирателей), во второй день (суббота) около 28% и в третий день 32%. Памфилова подчеркнула, что права тех, кто предпочитают голосовать в один день, не ущемлены.

    В качестве аргумента об историчности трехдневного голосования Памфилова привела в пример руководство для участковых избирательных комиссий по выборам в Учредительное собрание 1917 года, в котором говорилось о том, что выборы длятся в течение трех дней.

    Фото: презентация из трансляции ЦИК
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    Фото: презентация из трансляции ЦИК
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    Эта тема вызвала оживленную дискуссию. Евгений Колюшин, член ЦИК от КПРФ с 1994 года, назвал этот исторический опыт неудачным. «Выборы президента Российской Федерации назначены на 17 марта, а не на 15, 16 и 17 марта», — заявил Евгений Колюшин.

    «Сейчас было высказано мнение, что трёхдневное голосование — свидетельство того, что Центральная избирательная комиссия борется за явку и слово «борется» явно употребляется в отрицательной коннотации. Так вот, я хочу, чтобы все понимали отчётливо, что Центральная избирательная комиссия не борется за цифру. ЦИК РФ борется за то, чтобы неучастие в голосовании было обусловлено только личным сознательным волеизъявлением и не было обусловлено сложностями любого характера, такими как погодные условия, проблемы безопасности и тяжёлая транспортная логистика», — возразил член ЦИК Николай Левичев.

    «Мы не боремся за явку, но все, что мы делаем в последние годы, работает на явку», — заявила Элла Памфилова. По ее словам, в последние годы ЦИК снял временные, транспортные и финансовые барьеры. «Сколько людей, которые хотели, но раньше не могли, потому что были привязаны к своему участку, или, уезжая из Магадана в Калининград, просто не могли проголосовать», — заметила председатель ЦИК РФ.

    Она заверила, что никто ЦИКу не дает никаких «указивок». «Наши люди всегда найдут выход. Если кто-то пытается к чему-то принудить, они всегда это обойдут, потому что внутренняя свобода — это свойство нашего народа», — отметила Элла Памфилова.

    Представители избирательной комиссии от Севастополя и Крыма подключились дистанционно к заседанию ЦИК и поддержали вопрос, связанный с трехдневным голосованием.

    ЦИК утвердил голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Крыму и Севастополе в течение 15, 16 и 17 марта.

    Фото: презентация из трансляции ЦИК
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    Также дополнительные формы голосования будут применяться в течение двух дней — 15 и 16 марта. Они распространяются на избирателей, которые проживают в населённых пунктах, «где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено».

    Фото: презентация из трансляции ЦИК
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    По словам Памфиловой, из-за трехдневного голосования ЦИК усилит защиту сейф-пакета с избирательным бюллетенем. «Все секреты рассказывать не буду, но скажу так: любая нечистоплотная рука, если она возникнет и попытается нечто проделать с этим сейф-пакетом, будет схвачена, и мало не покажется», — заявила Элла Памфилова.

    Фото: презентация из трансляции ЦИК
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    Накануне Совет Федерации утвердил дату президентских выборов — 17 марта 2024 года. Это означает, что в России стартовала предвыборная кампания. Согласно закону, в течение 20 дней, то есть до 27 декабря, свою кандидатуру должны представить самовыдвиженцы. Если кандидат выдвигается от партии, то у него есть 25 дней со дня публикации решения, то есть до 1 января. Подробнее о том, что известно о предстоящем голосовании, — читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: презентация из трансляции ЦИК
    Фото: презентация из трансляции ЦИК
    Фото: презентация из трансляции ЦИК
    Фото: презентация из трансляции ЦИК
    Фото: презентация из трансляции ЦИК

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