В Москве группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина. Под конец Shaman исполнил гимн России

В Москве группа избирателей единогласно поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС.

Собрание было организовано исполкомом Народного фронта. В начале собрания было объявлено о создании группы в поддержку Путина. Затем участники собрания проголосовали за самовыдвижение Путина.