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    В Москве группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина. Под конец Shaman исполнил гимн России

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    80 комментариев

    В Москве группа избирателей единогласно поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС.

    Собрание было организовано исполкомом Народного фронта. В начале собрания было объявлено о создании группы в поддержку Путина. Затем участники собрания проголосовали за самовыдвижение Путина.

    Также на собрании были выбраны уполномоченные группы. Ими стали ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, а также юристы и правоведы Инна Ершова, Сергей Костенко и Альбина Гаджиева.

    Под конец мероприятия выступил Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman (Шаман), он исполнил гимн России. По такому случаю исполнитель песни «Я русский» надел костюм.

    Помимо прочего, в «Команду Путина» вошли такие знаменитости, как Николай Цискаридзе, Никита Михалков, Сергей Миронов, Сергей Расторгуев, Вячеслав Манучаров.

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    Комментарии 79

    Гость16 Дек 2023 в 17:35
    Настоящего шамана в психушке держат.На сцену выкинули имитатора,как и вся власть,имитаторы закона
    +0−0
    28101417216 Дек 2023 в 17:28
    А если набраться смелости и пропустить все комментарии.
    +0−0
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