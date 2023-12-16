В Москве группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина. Под конец Shaman исполнил гимн России

В Москве группа избирателей единогласно поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС.
Собрание было организовано исполкомом Народного фронта. В начале собрания было объявлено о создании группы в поддержку Путина. Затем участники собрания проголосовали за самовыдвижение Путина.
Также на собрании были выбраны уполномоченные группы. Ими стали ректор Московского государственного юридического университета имени
Под конец мероприятия выступил Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman (Шаман), он исполнил гимн России. По такому случаю исполнитель песни «Я русский» надел костюм.
Помимо прочего, в «Команду Путина» вошли такие знаменитости, как Николай Цискаридзе, Никита Михалков, Сергей Миронов, Сергей Расторгуев, Вячеслав Манучаров.