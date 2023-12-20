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    Еще 16 человек выдвинули себя на должность президента РФ. В ЦИК поступил ряд новых заявок

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    Еще 16 претендентов в кандидаты на выборах президента России подали заявки в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК РФ). Об этом сообщил ТАСС 20 декабря.

    О пополнении числа претендентов на должность главы государства заявила глава ЦИКа Элла Памфилова в ходе сегодняшнего заседания комиссии. Она подчеркнула, что кампания уже вступила в активную фазу, в последующем количество заявок продолжит увеличиваться.

    «На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты РФ», — добавила Памфилова.

    В понедельник, 18 декабря, действующий глава государства Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России. Президент решил выступать в качестве самовыдвиженца. На следующий день съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Решение о выборе партия приняла путем тайного голосования.

    Выборы президента России пройдут 14 марта 2024 года.

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