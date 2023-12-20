Еще 16 человек выдвинули себя на должность президента РФ. В ЦИК поступил ряд новых заявок

Еще 16 претендентов в кандидаты на выборах президента России подали заявки в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК РФ). Об этом сообщил ТАСС 20 декабря.



О пополнении числа претендентов на должность главы государства заявила глава ЦИКа Элла Памфилова в ходе сегодняшнего заседания комиссии. Она подчеркнула, что кампания уже вступила в активную фазу, в последующем количество заявок продолжит увеличиваться.



«На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты РФ», — добавила Памфилова.

