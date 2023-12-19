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    Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом на выборах президента России

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    2 комментария

    На 35-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выдвинули действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Об этом сообщил ТАСС 19 декабря.

    Слуцкий стал единственным кандидатом, внесенным в бюллетень. Решение о выборе партия приняла путем тайного голосования, в котором участвовали 108 делегатов.

    Ранее Слуцкий не объявлял о планах выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах, хотя признавал, что такие предложения от коллег по партии ему поступали.

    Накануне, 18 декабря, действующий глава государства Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России. Президент решил выступать в качестве самовыдвиженца.

    Выборы президента России пройдут 14 марта 2024 года.

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    Комментарии 2

    Гость19 Дек 2023 в 14:31
    Шапито!
    +6−0
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