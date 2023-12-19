Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом на выборах президента России

На 35-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выдвинули действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Об этом сообщил ТАСС 19 декабря.



Слуцкий стал единственным кандидатом, внесенным в бюллетень. Решение о выборе партия приняла путем тайного голосования, в котором участвовали 108 делегатов.

Ранее Слуцкий не объявлял о планах выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах, хотя признавал, что такие предложения от коллег по партии ему поступали.

Накануне, 18 декабря, действующий глава государства Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России. Президент решил выступать в качестве самовыдвиженца.