МИД РФ высказался о словах Захара Прилепина после претензий со стороны Узбекистана

Высказывания писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина являются его личным мнением. Его слова даже отдаленно не отражают официальную позицию России. Об этом в четверг, 21 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортёров таких услуг», — говорится в заявлении Захаровой.

Также представитель ведомства уточнила, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. «И это не просто красивая фраза», — добавила Захарова.