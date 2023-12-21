МИД РФ высказался о словах Захара Прилепина после претензий со стороны Узбекистана

Высказывания писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина являются его личным мнением. Его слова даже отдаленно не отражают официальную позицию России. Об этом в четверг, 21 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортёров таких услуг», — говорится в заявлении Захаровой.
Также представитель ведомства уточнила, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. «И это не просто красивая фраза», — добавила Захарова.
Накануне стало известно, что посла РФ в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД страны и «в принципиальной форме» довели до него озабоченности из-за слов Захара Прилепина.
Ранее в telegram-каналах распространилось видео c Захаром Прилепиным. На нем писатель говорит, что считает необходимым присоединить страны, «откуда едут к нам гастарбайтеры». Также он упомянул Узбекистан.