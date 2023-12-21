Российского посла вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Захара Прилепина

В МИД Узбекистана в четверг, 21 декабря, пригласили посла РФ Олега Мальгинова. На встрече до него «в принципиальной форме» довели, что в стране с глубокой озабоченностью восприняли высказывание писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом говорится в публикации пресс-службы ведомства.

МИД Узбекистана утверждает, что Прилепин в своем высказывании предложил присоединить территории Узбекистана к России. В ведомстве отметили, что такие высказывания не соответствуют духу стратегического партнерства и союзничества между странами.