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    Российского посла вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Захара Прилепина

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    В МИД Узбекистана в четверг, 21 декабря, пригласили посла РФ Олега Мальгинова. На встрече до него «в принципиальной форме» довели, что в стране с глубокой озабоченностью восприняли высказывание писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом говорится в публикации пресс-службы ведомства.

    МИД Узбекистана утверждает, что Прилепин в своем высказывании предложил присоединить территории Узбекистана к России. В ведомстве отметили, что такие высказывания не соответствуют духу стратегического партнерства и союзничества между странами.

    «Подобные заявления, при этом широко распространенные в российских СМИ, носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшиеся исторически дружественные отношения между нашими народами», — говорится в заявлении.

    Российский посол Мальгинов ответил, что высказывания Захара Прилепина «даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства РФ в отношении дружественного и независимого Узбекистана». Также он отметил, что в МИД РФ планируют дать комментарий по произошедшему.

    Ранее в telegram-каналах распространилось видео c Захаром Прилепиным. На нем писатель говорит, что считает необходимым присоединить страны, «откуда едут к нам гастарбайтеры». Также он упомянул Узбекистан.

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    Комментарии 51

    Гость21 Дек 2023 в 18:47
    За базар надо отвечать.
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