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    Кадета нашли без сознания на остановке в Парголово. Ему стало плохо после репетиции новогоднего бала

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    Сотрудники полиции Выборгского района Петербурга устанавливают все обстоятельства, которые привели 16-летнего кадета в больницу.

    Ученика 9 класса кадетского корпуса нашли без сознания на остановке общественного транспорта на Михайловской дороге в Парголово накануне около двух ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря. Кадета увезли в детскую больницу № 5, где врачи установили, что он получил отравление этанолом.

    По предварительной информации, подростку стало плохо после того, как он выпил с одноклассниками на репетиции новогоднего бала.

    Мальчик воспитывается в многодетной приемной семье. На учетах она не состоит.

    К проверке привлечены сотрудники СК и прокуратуры района.

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