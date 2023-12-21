Кадета нашли без сознания на остановке в Парголово. Ему стало плохо после репетиции новогоднего бала

Сотрудники полиции Выборгского района Петербурга устанавливают все обстоятельства, которые привели 16-летнего кадета в больницу.



Ученика 9 класса кадетского корпуса нашли без сознания на остановке общественного транспорта на Михайловской дороге в Парголово накануне около двух ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря . Кадета увезли в детскую больницу № 5 , где врачи установили, что он получил отравление этанолом.



По предварительной информации, подростку стало плохо после того, как он выпил с одноклассниками на репетиции новогоднего бала.

