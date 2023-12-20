Литва запретила порожним грузовикам из ЕС пересекать свою границу с Россией и Белоруссией

Таможня Литвы запретила фурам без груза пересекать ее границу в направлении Белоруссии и России. Это касается транспорта, зарегистрированного в Евросоюзе, и в частности в Литве, пишет 20 декабря газета «Ведомости».
Мера применяется в соответствии с регламентом ЕС, который запрещает экспорт грузовых автомобилей в Россию и Белоруссию, а также и транзит этих автомобилей через РФ.
Кроме того, литовская таможня также усилила экспортный контроль за автомобилями класса люкс, поскольку почти каждый второй автомобиль класса люкс, экспортируемый из ЕС в третьи страны, попадал на российский рынок, уточняет
Также с 18 декабря Литва ужесточила правила экспорта и транзита санкционных товаров через Белоруссию и РФ. Теперь подача декларации производителя стала обязательной — она должна демонстрировать, что поставщик знает, кто является конечным потребителем.
Ранее 20 декабря главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии Ингрида Шимоните, Эвика Силиня и Кайя Каллас подписали соглашение о едином региональном применении санкций Евросоюза против России и Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на литовский кабмин.
Документ обязывает эти страны обеспечить единый таможенный досмотр и обмен информацией не позднее 31 января 2024 года.