Литва запретила порожним грузовикам из ЕС пересекать свою границу с Россией и Белоруссией

Таможня Литвы запретила фурам без груза пересекать ее границу в направлении Белоруссии и России. Это касается транспорта, зарегистрированного в Евросоюзе, и в частности в Литве, пишет 20 декабря газета «Ведомости».



Мера применяется в соответствии с регламентом ЕС, который запрещает экспорт грузовых автомобилей в Россию и Белоруссию, а также и транзит этих автомобилей через РФ.

