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    Пять российских ТВ-каналов бесплатно предоставят кандидатам на пост президента РФ эфир для агитации

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    Пять российских телеканалов бесплатно предоставят часть своего эфирного времени кандидатам на выборах президента РФ для агитации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 20 декабря.

    Соответствующий перечень СМИ утвердил Центризбирком России. Так, претенденты на должность главы государства выступят на телеканалах холдинга ВГТРК — «Россия-1» и «Россия-24», а также на Первом канале, «ТВ-центре» и Общественном телевидении России (ОТР).

    «Принято единогласно», — объявила решение комиссии ее председатель Элла Памфилова.

    В понедельник, 18 декабря, действующий глава государства Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России. Президент решил выступать в качестве самовыдвиженца. На следующий день съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборах. Решение партия приняла путем тайного голосования.

    Сегодня стало известно, что еще 16 человек заявили о желании баллотироваться на пост президента РФ.

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