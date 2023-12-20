Пять российских ТВ-каналов бесплатно предоставят кандидатам на пост президента РФ эфир для агитации

Пять российских телеканалов бесплатно предоставят часть своего эфирного времени кандидатам на выборах президента РФ для агитации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 20 декабря.



Соответствующий перечень СМИ утвердил Центризбирком России. Так, претенденты на должность главы государства выступят на телеканалах холдинга ВГТРК — «Россия-1» и «Россия-24», а также на Первом канале, «ТВ-центре» и Общественном телевидении России (ОТР).

«Принято единогласно», — объявила решение комиссии ее председатель Элла Памфилова.