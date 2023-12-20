Пять российских ТВ-каналов бесплатно предоставят кандидатам на пост президента РФ эфир для агитации

Пять российских телеканалов бесплатно предоставят часть своего эфирного времени кандидатам на выборах президента РФ для агитации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 20 декабря.
Соответствующий перечень СМИ утвердил Центризбирком России. Так, претенденты на должность главы государства выступят на телеканалах холдинга ВГТРК — «Россия-1» и «Россия-24», а также на Первом канале, «ТВ-центре» и Общественном телевидении России (ОТР).
«Принято единогласно», — объявила решение комиссии ее председатель Элла Памфилова.
В понедельник, 18 декабря, действующий глава государства Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России. Президент решил выступать в качестве самовыдвиженца. На следующий день съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборах. Решение партия приняла путем тайного голосования.
Сегодня стало известно, что еще 16 человек заявили о желании баллотироваться на пост президента РФ.