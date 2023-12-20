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    Лифт с девушкой в Казани сорвался и пролетел семь этажей

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    11 комментариев

    В Казани лифт с человеком внутри сорвался с восьмого этажа и остановился между первым и вторым этажами.

    Инцидент произошёл 19 декабря на Спартаковской улице. Как сообщает ГУ МЧС по Татарстану, в лифте в это время находилась 22-летняя девушка (2001 года рождения). Прибывшие пожарные вскрыли двери лифта с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, вытащили девушку и передали медикам. По предварительным данным, она не пострадала.

    ГУ МЧС по Татарстану

    Inkazan пишет, что спасателей вызвал отец девушки. По его словам, с лифтом и раньше были проблемы. Девушка во время падения схватилась за поручень и присела, поэтому обошлось без серьёзных травм.

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