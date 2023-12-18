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    Уголовное дело возбуждено в отношении писателя Бориса Акунина*. Ему вменяют фейки и оправдание терроризма

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    Против писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) возбуждено уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии, сообщает 18 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источники.

    «Уголовное дело по статье 280.3 возбуждено в отношении Чхартишвили (Акунина) на прошлой неделе. Он будет объявлен в розыск», — сообщает агентство. При этом ТАСС пишет, что Акунину вменяют фейки об армии (ст. 207.3).

    Следственный комитет позже уточнил, что писатель подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации об армии (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).

    Утром Росфинмониторинг внес автора книг про Эраста Фандорина в реестр террористов и экстремистов, писала «Фонтанка». В настоящее время писатель живет за границей, на прошлой неделе издательство АСТ и книжные «Читай-город — Буквоед» приостановили распространение его книг.

    *внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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