Уголовное дело возбуждено в отношении писателя Бориса Акунина*. Ему вменяют фейки и оправдание терроризма

Против писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) возбуждено уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии, сообщает 18 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Уголовное дело по статье 280.3 возбуждено в отношении Чхартишвили (Акунина) на прошлой неделе. Он будет объявлен в розыск», — сообщает агентство. При этом ТАСС пишет, что Акунину вменяют фейки об армии (ст. 207.3).