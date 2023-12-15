Издательство АСТ и книжные «Читай-город — Буквоед» приостанавливают распространение книг Акунина и Быкова*

На странице издательства АСТ 14 декабря появилось заявление генерального директора Павла Гришкова. В нем сообщается, что издательство приостанавливает распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова.
«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — написал Гришков.
Также стало известно, что книги тех же авторов изымают из продажи в московской сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед».
«Непосредственное изъятие тиражей с полок займёт определённое время, — говорится в сообщении книжной сети. — Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации».
Ранее проверить Акунина и Быкова на терроризм и экстремизм призвал глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Заявления были им сделаны после того, как пранкеры Вован и Лексус выложили в интернет фрагменты телефонных разговоров, которые якобы ими велись с Акуниным под именами президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, а с Быковым — под именем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
*Дмитрий Быков признан Минюстом РФ иноагентом.