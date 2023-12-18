Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов

Писатель, литературовед и переводчик, автор книг про Эраста Фандорина Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) внесен в реестр террористов и экстремистов. Его имя появилось в списке Росфинмониторинга 18 декабря.
В список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Григория Шалвовича Чхартишвили включили под номером 12830.
Акунин живёт за рубежом. На прошлой неделе издательство АСТ и книжные «Читай-город — Буквоед» приостановили распространение его книг. Решение объяснили публичными заявлениями писателя, которые «вызывают общественный резонанс и требуют правовой оценки».
После того, как пранкеры Вован и Лексус опубликовали фрагменты телефонных разговоров якобы с Акуниным, проверить его на экстремизм и терроризм призвал глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Разговоры велись от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко.
Сам писатель в своём телеграм-канале сообщил, что по телефону повторил то, что говорит и пишет публично. После объявления издательства он написал, что, похоже, расстаётся с российскими читателями.
Последствия для включённых в список Росфинмониторинга преимущественно финансовые. Банки России замораживают счета, из доступных операций - зарплата с лимитом в 10 тысяч в месяц, оплата налогов и штрафов. При этом эти операции приостанавливают на пять рабочих дней.
*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.