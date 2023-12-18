Мишустин осмотрел стенд Петербурга на выставке-форуме «Россия»

Глава правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из других стран СНГ посетил выставку-форум «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, передает 18 декабря ТАСС.



Премьер осмотрел экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. В том числе — стенды Петербурга и Ленинградской области. Напомним, в число достижений Петербурга, показанных на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, вошел фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP», который организует «Фонтанка.ру». В 2023 году он состоялся в восьмой раз.

