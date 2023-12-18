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    Мишустин осмотрел стенд Петербурга на выставке-форуме «Россия»

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    Глава правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из других стран СНГ посетил выставку-форум «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, передает 18 декабря ТАСС.

    Премьер осмотрел экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. В том числе — стенды Петербурга и Ленинградской области. Напомним, в число достижений Петербурга, показанных на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, вошел фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP», который организует «Фонтанка.ру». В 2023 году он состоялся в восьмой раз.

    47-й регион представил на выставке достижения в ключевых отраслях экономики — промышленности, логистике, туризме. На специальном игровом столе показаны в том числе Выборгский замок, курорт «Игора», порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений.

    Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. На ней представлены 89 регионов России. На стенде Петербурга можно увидеть уменьшенные копии Дворцового моста, Чижика-Пыжика, зайцев из Петропавловской крепости, молодого Петра I и атлантов Эрмитажа. Мост при этом разводится, как настоящий. Выставка будет работать на ВДНХ до 12 апреля.

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