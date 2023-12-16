К нападению на полицейских в Москве установили причастность 11 иностранцев

Следователи установили причастность 11 иностранных граждан к нападению на полицейских у рынка «Садовод» в Москве. Из них шестеро уже доставлены на допрос. Об этом вечером в субботу, 16 декабря, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.
«Личности остальных соучастников установлены, предпринимаются меры к их доставлению в следственные органы», — говорится в сообщении ведомства.
Также всех доставленных в следственные органы проверят на соблюдение миграционного законодательства.
Люблинский суд арестовал до 16 февраля мужчину, который напал на полицейского на территории рынка «Садовод». В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и оскорбления представителя власти. Свою вину он не признал.