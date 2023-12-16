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    К нападению на полицейских в Москве установили причастность 11 иностранцев

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    20 комментариев

    Следователи установили причастность 11 иностранных граждан к нападению на полицейских у рынка «Садовод» в Москве. Из них шестеро уже доставлены на допрос. Об этом вечером в субботу, 16 декабря, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

    «Личности остальных соучастников установлены, предпринимаются меры к их доставлению в следственные органы», — говорится в сообщении ведомства.

    Также всех доставленных в следственные органы проверят на соблюдение миграционного законодательства.

    Следком

    Люблинский суд арестовал до 16 февраля мужчину, который напал на полицейского на территории рынка «Садовод». В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и оскорбления представителя власти. Свою вину он не признал.

    Инцидент произошел накануне на улице Верхние Поля: полиция проводила проверку документов у водителя, который не подчинился требованиям участкового. Мужчина попытался скрыться на машине и протащил правоохранителя несколько метров. Позже нарушитель вышел из машины и нанес несколько ударов полицейскому.

    По данным «МВД Медиа», у водителя при задержании произошел эпилептический припадок. Сотрудники ведомства оказали задержанному доврачебную помощь и вызвали скорую.

    В этот момент к месту инцидента подошла группа агрессивных граждан — более восьмидесяти человек. Мужчины пытались оттеснить полицейских от задержанного, порезали колесо служебного авто. Сотрудник МВД выстрелил в воздух.

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    Комментарии 20

    мухомор16 Дек 2023 в 23:14
    чёрный день
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 23:07
    Судя по комментам, русский нацизм встаёт с колен однако!
    +0−4
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