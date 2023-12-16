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    В Москве взяли под стражу гражданина Таджикистана, который напал на сотрудника полиции возле рынка «Садовод»

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    22 комментария

    Люблинский районный суд арестовал до 16 февраля мужчину, который напал на полицейского на территории рынка «Садовод» в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК в своем Telegram-канале.

    ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

    В прокуратуре уточнили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти — часть первая статьи 318 УК РФ и об оскорблении представителя власти — статья 319 УК РФ. Гражданину Таджикистана предъявлено обвинение. Свою вину он не признал, уточнили в надзорном ведомстве.

    Кроме того, против него расследуется уголовное дело о хулиганстве — часть вторая статьи 213 УК РФ. На суде обвиняемый выступал против ареста.

    Инцидент произошел накануне на улице Верхние Поля — полиция проводила проверку документов у водителя, который не подчинился требованиям участкового. Мужчина попытался скрыться на машине и протащил правоохранителя несколько метров. Позже нарушитель вышел из машины и нанес несколько ударов полицейскому.

    Осторожно, Москва

    По данным «МВД-медиа», у водителя при задержании произошел эпилептический припадок. Сотрудники ведомства оказали задержанному доврачебную помощь и вызвали скорую.

    В этот момент к месту инцидента подошла группа агрессивных граждан — более 80-ти человек. Мужчины пытались оттеснить полицейских от задержанного, порезали колесо служебного авто. Сотрудник МВД выстрелил в воздух.

    В итоге в территориальные отделы полиции были доставлены 82 человека за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и нарушение миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ).

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    Комментарии 22

    мухомор16 Дек 2023 в 18:46
    Почему у меня на этой новости чёрный экран?
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 18:45
    Они нам не друзья, не братья....
    +0−0
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