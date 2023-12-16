В Москве взяли под стражу гражданина Таджикистана, который напал на сотрудника полиции возле рынка «Садовод»

Люблинский районный суд арестовал до 16 февраля мужчину, который напал на полицейского на территории рынка «Садовод» в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК в своем Telegram-канале.

В прокуратуре уточнили , что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти — часть первая статьи 318 УК РФ и об оскорблении представителя власти — статья 319 УК РФ. Гражданину Таджикистана предъявлено обвинение. Свою вину он не признал, уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, против него расследуется уголовное дело о хулиганстве — часть вторая статьи 213 УК РФ. На суде обвиняемый выступал против ареста.

Инцидент произошел накануне на улице Верхние Поля — полиция проводила проверку документов у водителя, который не подчинился требованиям участкового. Мужчина попытался скрыться на машине и протащил правоохранителя несколько метров. Позже нарушитель вышел из машины и нанес несколько ударов полицейскому.