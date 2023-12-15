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    Япония ввела новые антироссийские санкции. В списке Москалькова и иностранные компании

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    8 комментариев

    Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 15 декабря объявило о введении новых санкций против России. Данный пакет включает экспортные ограничения в отношении 57 компаний, заморозку активов (в случае их обнаружения) 35 физических и 43 юридических лиц, ограничения для некоторых компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. С 1 января будет запрещен импорт алмазов для непромышленного использования, передаёт ТАСС.

    Под запрет на экспорт попадают АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», «Информационные спутниковые системы», ЦНИИ «Буревестник», Специальное конструкторское бюро, «Восточная верфь», Казанский оптико-механический завод и другие предприятия. Также под запрет на экспорт попали две компании из ОАЭ, одна из Сирии и две из Узбекистана, одна из Армении.

    Персональные санкции, подразумевающие заморозку активов в случае их обнаружения, вводятся в отношении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, замминистра обороны Татьяны Шевцовой и еще 33 граждан России, а также против 43 организаций. В список из 43 организаций, чьи активы могут быть заморожены, попали Юнармия, ЧВК «Патриот», Институт прикладной физики имени Гапонова-Грехова РАН, Институт теоретической физики имени Ландау РАН, Институт физики полупроводников имени Ржанова и т. д.

    Теперь, по подсчетам РИА Новости, в санкционном списке значатся в общей сложности 494 компании и организации из РФ.

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    Комментарии 8

    Гость15 Дек 2023 в 08:08
    Очень хорошо, но мало!
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