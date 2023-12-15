Япония ввела новые антироссийские санкции. В списке Москалькова и иностранные компании

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 15 декабря объявило о введении новых санкций против России. Данный пакет включает экспортные ограничения в отношении 57 компаний, заморозку активов (в случае их обнаружения) 35 физических и 43 юридических лиц, ограничения для некоторых компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. С 1 января будет запрещен импорт алмазов для непромышленного использования, передаёт ТАСС.

Под запрет на экспорт попадают АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», «Информационные спутниковые системы», ЦНИИ «Буревестник», Специальное конструкторское бюро, «Восточная верфь», Казанский оптико-механический завод и другие предприятия. Также под запрет на экспорт попали две компании из ОАЭ, одна из Сирии и две из Узбекистана, одна из Армении.

