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    «Главное — лишнего не убрать». Дворники в борьбе со снегом подарили картинку для медитации по-петербургски

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    Возможно, лучшую битву уходящего года запечатлела домовая система видеонаблюдения на Васильевском острове. Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и схватку коммунальщиков с петербургским снегом.

    Рабочие будни дворников во дворе дома №30 на 13-й линии Васильевского острова 14 декабря показал читатель «Фонтанки». По его словам, на видео — результат многодневных обращений жителей, уставших утаптывать снег.

    «Сжалились», — пишет он. — «Первоклассная уборка».

    читатель «Фонтанки»

    Во вторник с сугробами боролись в три лопаты. Судя по кадрам, местами доскребли до асфальта, обезопасив особенно рисковых — до следующего снегопада проскочить вдоль стены можно, высматривая опасность сверху и не боясь поскользнуться. Тем, кто предпочитает более традиционные маршруты, повезло меньше — не добравшись до них, команда с лопатами передислоцировалась на детскую площадку.

    Её тщательная расчистка, как пишет читатель, закончилась съёмкой для фотоотчёта. Подбирать ракурс вязнущему в снегу фотографу, вероятно, было нелегко.

    Напомним, еще к 11 декабря общая высота снежного покрова в Петербурге превысила полметра. При этом за понедельник насыпало ещё — как за всю прошлую неделю. В четверг город обновил снежный максимум нынешней зимы, а в прогнозе на пятницу снова осадки.

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