За понедельник Петербургу насыпало снега — как за всю минувшую неделю

В понедельник, 11 декабря, Петербург вновь накрыло снегопадом, и к утру 12 декабря выпало около 5 см снега, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Столько же в городе выпало за всю прошлую неделю.
За сутки с петербургских улиц вывезли около 33 кубометров снежных масс. Основные масштабные работы велись ночью, в отсутствие трафика на дорогах, отмечают в комитете. На сегодняшний день снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты города приняли уже
Во вторник, 12 декабря, петербургские улицы чистят от снега 936 машин и 944 специалиста ручного труда. Звонки по вопросам уборки принимает круглосуточная дежурная служба комитета по телефону: 314-60-13. Номера горячих линий подведомственных предприятий опубликованы на официальной странице ведомства.
Обильный снег пошел в Петербурге накануне вечером. К 19 часам дороги встали в 10-балльных пробках. Во вторник в городе тоже ожидают снег и ветер 5–10 м/с. Атлантический циклон «Ваня» замедлил движение на восток и застрял над Прибалтикой.