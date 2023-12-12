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    За понедельник Петербургу насыпало снега — как за всю минувшую неделю

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    Фото: Комитет по благоустройству
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    В понедельник, 11 декабря, Петербург вновь накрыло снегопадом, и к утру 12 декабря выпало около 5 см снега, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Столько же в городе выпало за всю прошлую неделю.

    За сутки с петербургских улиц вывезли около 33 кубометров снежных масс. Основные масштабные работы велись ночью, в отсутствие трафика на дорогах, отмечают в комитете. На сегодняшний день снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты города приняли уже 714 525 кубометров снега, сообщает пресс-служба Водоканала Петербурга. Из них более 461 тысячи кубометров вывезли на ССП и чуть больше 253 тысяч — на СИСП. Больше всего по-прежнему принимают снегоплавильный пункт на Мебельной и снегоприемный на Взлетной.

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    Во вторник, 12 декабря, петербургские улицы чистят от снега 936 машин и 944 специалиста ручного труда. Звонки по вопросам уборки принимает круглосуточная дежурная служба комитета по телефону: 314-60-13. Номера горячих линий подведомственных предприятий опубликованы на официальной странице ведомства.

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    Обильный снег пошел в Петербурге накануне вечером. К 19 часам дороги встали в 10-балльных пробках. Во вторник в городе тоже ожидают снег и ветер 5–10 м/с. Атлантический циклон «Ваня» замедлил движение на восток и застрял над Прибалтикой.

    Фото: Комитет по благоустройству

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