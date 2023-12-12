За понедельник Петербургу насыпало снега — как за всю минувшую неделю

В понедельник, 11 декабря, Петербург вновь накрыло снегопадом, и к утру 12 декабря выпало около 5 см снега, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Столько же в городе выпало за всю прошлую неделю.

За сутки с петербургских улиц вывезли около 33 кубометров снежных масс. Основные масштабные работы велись ночью, в отсутствие трафика на дорогах, отмечают в комитете. На сегодняшний день снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты города приняли уже 714 525 кубометров снега, сообщает пресс-служба Водоканала Петербурга. Из них более 461 тысячи кубометров вывезли на ССП и чуть больше 253 тысяч — на СИСП. Больше всего по-прежнему принимают снегоплавильный пункт на Мебельной и снегоприемный на Взлетной.