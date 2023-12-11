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    Петербуржцев ждёт долгая дорога домой. Пробки в городе достигли максимума

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    Движение транспорта затруднено в Петербурге вечером 11 декабря. Первый рабочий день недели заканчивается огромными пробками.

    Как следует из данных «Яндекса» 11 декабря, заторы на дорогах Петербурга к 19.00 оцениваются в 10 баллов.

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    Затруднено движение на Невском и Каменноостровском проспектах, набережной Обводного канала в районе Балтийского вокзала и Лиговского проспекта, на Пироговской и Арсенальной набережных. Также скопилась пробка на КАД между съездами на Московское шоссе и Шлиссельбургский проспект.

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    Пробки 10 баллов
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