Петербуржцев ждёт долгая дорога домой. Пробки в городе достигли максимума

Движение транспорта затруднено в Петербурге вечером 11 декабря. Первый рабочий день недели заканчивается огромными пробками.
Как следует из данных «Яндекса» 11 декабря, заторы на дорогах Петербурга к 19.00 оцениваются в 10 баллов.
Затруднено движение на Невском и Каменноостровском проспектах, набережной Обводного канала в районе Балтийского вокзала и Лиговского проспекта, на Пироговской и Арсенальной набережных. Также скопилась пробка на КАД между съездами на Московское шоссе и Шлиссельбургский проспект.